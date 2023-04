(Jérusalem) Deux personnes sont portées disparues mardi en Israël après de fortes précipitations ayant provoqué des inondations dans le sud du pays, a indiqué la police.

Agence France-Presse

Les services de secours ont multiplié les opérations dans la nuit de lundi à mardi pour aider des vacanciers surpris par les pluies torrentielles, alors que le pays est en période de fêtes, les Pâques juive et chrétiennes coïncidant cette année avec le ramadan.

Soixante personnes, dont « certaines emportées par les eaux dans leur véhicule », ont été secourues et deux personnes sont toujours portées disparues près de la route 40 dans le désert du Néguev, a indiqué la police dans un communiqué mardi.

Depuis lundi soir, « de fortes précipitations et des vents violents ont entraîné des inondations dans des rivières près des autoroutes 90 et 40 », les deux plus importantes du pays, poursuit la police.

Près de la ville balnéaire d’Eilat, plusieurs routes sont bloquées et la police a demandé à la population de ne pas s’approcher des zones inondées.