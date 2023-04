Vendredi, deux femmes âgées d’une vingtaine d’années ont été tuées et une troisième « grièvement blessée » dans une attaque en Cisjordanie, a indiqué le Magen David Aadom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge.

Deux Israélo-britanniques tuées par balles après des frappes d’Israël à Gaza et au Liban

(Jérusalem) Deux Israélo-britanniques ont été tuées par balles et leur mère grièvement blessée vendredi en Cisjordanie occupée, dernier drame en date d’une brusque montée de tension au Proche-Orient, après des frappes israéliennes sur la bande de Gaza et le sud du Liban.

Claire GOUNON Agence France-Presse

Israël a dit avoir visé avant l’aube à Gaza et au Liban des positions du mouvement palestinien Hamas, en riposte aux tirs de dizaines de roquettes contre son territoire.

Cette poussée de fièvre fait suite à l’irruption brutale des forces israéliennes et aux violences mercredi dans le mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, troisième lieu saint de l’islam. Les condamnations internationales se sont multipliées et le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a dénoncé un « crime sans précédent » d’Israël, en plein ramadan.

Le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a affirmé que les forces israéliennes avaient été « contraintes d’agir pour rétablir l’ordre » face à des « extrémistes » barricadés dans la mosquée.

Vendredi, deux sœurs originaires de la colonie israélienne d’Efrat et âgées de 16 et 20 ans ont été tuées et leur mère grièvement blessée dans une attaque en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

PHOTO JAAFAR ASHTIYEH, AGENCE FRANCE-PRESSE Les forces israéliennes se rassemblent près du carrefour de Hamra, en Cisjordanie occupée, après une fusillade survenue vendredi.

Les sœurs possédaient également la nationalité britannique, a annoncé la diplomatie britannique dans un communiqué appelant « toutes les parties dans la région à faire baisser les tensions ».

Selon l’armée, qui est à la recherche de l’assaillant, leur véhicule a été la cible de tirs palestiniens au carrefour de Hamra, dans le nord-est de la Cisjordanie.

L’attaque survient après des frappes israéliennes à Gaza et au Liban, dans une escalade sans précédent sur le front israélo-libanais depuis 2006.

« État d’alerte »

PHOTO MOHAMMED ZAATARI, ASSOCIATED PRESS Des soldats italiens de l’ONU chargés du maintien de la paix inspectent un petit pont détruit par une frappe aérienne israélienne, dans le village de Maaliya, au sud du Liban, le 7 avril 2023.

Au Liban, l’armée israélienne a affirmé avoir frappé trois « infrastructures » du Hamas dans la zone de Rachidiyé, où se trouve un camp de réfugiés palestiniens, près de Tyr.

Jeudi, jour de la Pâque juive, une trentaine de roquettes avaient été tirées du Liban vers Israël, blessant une personne et causant des dégâts matériels.

L’armée israélienne a affirmé que les tirs, non revendiqués, étaient « palestiniens », et probablement du Hamas ou du Djihad islamique, autre groupe armé.

M. Nétanyahou a promis de faire payer aux « ennemis » d’Israël « le prix fort » pour « chaque agression » contre son pays.

« Les menaces et intimidations des dirigeants sionistes ne mèneront à rien », a réagi vendredi Naïm Qassem, numéro deux du mouvement chiite Hezbollah, maître de fait du sud du Liban.

« Tout l’axe de résistance est en état d’alerte », a-t-il ajouté, après que son organisation eut apporté son soutien jeudi à « toutes les mesures » que les groupes palestiniens pourraient prendre contre Israël.

« Les Palestiniens au Sud-Liban ne peuvent pas tirer un coup de fusil sans l’accord du Hezbollah », souligne Fabrice Balanche, analyste de l’Université Lumière Lyon 2.

« En répliquant sur les Palestiniens, Israël ne frappe pas directement le Hezbollah au Liban », ce qui conduirait à une escalade, note-t-il.

Vendredi soir, l’armée israélienne a dit avoir abattu un drone ayant pénétré dans son territoire depuis le Liban, sans davantage de détails.

Israël et le Liban sont techniquement en état de guerre après différents conflits et la ligne de cessez-le-feu est contrôlée par la Force intérimaire des Nations unies (Finul), déployée dans le sud du Liban.

Celle-ci a dit avoir appelé « toutes les parties à cesser toutes leurs actions ». « Les deux parties ont dit qu’elles ne voulaient pas de guerre », d’après elle.

L’armée libanaise a annoncé avoir démantelé, dans le sud, une nouvelle rampe de lancement de roquettes susceptibles d’être tirées sur Israël et le ministère libanais des Affaires étrangères a assuré que le Liban voulait y préserver « le calme ».

Médiation qatarie

Le Hamas a prévenu qu’il tenait Israël pour « entièrement responsable des conséquences » des frappes.

L’armée israélienne a indiqué avoir mené plusieurs raids aériens dans la nuit sur Gaza, visant dix cibles du Hamas qui y est au pouvoir depuis 2007.

En riposte, plusieurs dizaines de missiles ont été tirés à partir du micro-territoire sous blocus israélien. Un seul a touché une zone urbaine israélienne, Sderot, endommageant une maison, selon l’armée.

Doha, qui a par le passé servi de médiateur entre Israël et le Hamas, « œuvre à une désescalade », a déclaré vendredi à l’AFP un responsable qatari, sous couvert d’anonymat.

« L’objectif principal du Qatar est d’empêcher un carnage inutile et d’éviter des conséquences destructrices pour les Palestiniens et les populations civiles », a-t-il dit.

Le ministère de la Santé de Gaza a fait état de « dégâts » à l’hôpital pédiatrique al-Dorra (dans l’est de la ville de Gaza) à la suite des raids israéliens, condamnant un acte « inacceptable ».

Des « cibles proches » de l’hôpital ont été visées, a indiqué à l’AFP un porte-parole militaire israélien, mais « à notre connaissance, il n’y a eu aucun dommage ou impact direct sur l’hôpital ».