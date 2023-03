20 ans de la guerre en Irak

Les enfants ont grandi, mais certaines blessures ne guérissent pas

(Bagdad) Le bruit sourd de l’explosion d’une voiture piégée, puis le souffle des flammes interrompant les devoirs ; le faible boum d’une bombe placée en bord de route et, quelques secondes plus tard, le fracas des vitres réveillant les familles en sursaut ; la porte d’un appartement ouverte à coups de pied au milieu de la nuit et quelqu’un criant dans une langue étrangère ; le « pop, pop, pop » des balles filant à toute allure lors d’une fusillade et le fracas des portes claquant lorsque les adultes entraînent les enfants à l’intérieur.