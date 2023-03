(Naplouse) Trois combattants palestiniens ont été abattus dimanche avant l’aube dans un échange de tirs avec des soldats israéliens près de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

Imad SAADA Agence France-Presse

Ce nouvel incident meurtrier survient alors que le conflit israélo-palestinien semble aspiré dans une nouvelle spirale inextricable de violence depuis l’entrée en fonctions fin décembre d’un des gouvernements les plus à droite de l’histoire d’Israël, sous la conduite du premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Les trois Palestiniens ont été identifiés comme Mohammad Dabik, Oudaï Chami et Mohammad Chami âgés respectivement de 18, 22 et 24 ans, selon le ministère de la Santé palestiniens.

Ils étaient membres du Repaire des Lions, selon ce groupe armé ayant émergé en 2022 à Naplouse.

Les versions de l’armée israélienne et du Repaire des Lions concordent sur le fait qu’un groupe de combattants palestiniens a attaqué des soldats en zone B (sous contrôle sécuritaire israélien) au niveau du barrage de Surra-Jit, à l’ouest de la grande ville de Naplouse, bastion de groupes armés palestiniens.

Ce poste militaire contrôle l’accès entre Naplouse et la colonie juive de Kdumim.

L’armée israélienne, qui conservait à la mi-journée les corps des trois assaillants tués, a indiqué qu’un quatrième homme s’était rendu et avait été arrêté pour interrogatoire.

Aucun soldat israélien n’a été blessé, ajoute l’armée, dont la communication a publié des photos des armes utilisées selon elle par les Palestiniens abattus : trois fusils-mitrailleurs M16 avec plusieurs recharges de munitions et un pistolet.

Le nord de la Cisjordanie, où l’armée israélienne multiplie les opérations depuis bientôt un an, est un foyer de violence.

Yossi Dagan, un responsable administratif pour les colonies juives dans cette zone, a félicité l’armée d’avoir « éliminé un groupe terroriste ».

« Grande Intifada »

« Nous continuerons de vivre et de construire ici en Samarie [nom, dans la Bible, de la région correspondant plus ou moins au nord de la Cisjordanie actuelle, NDLR] et dans toute la région, l’Autorité palestinienne assassine ne nous en découragera pas », a ajouté M. Dagan dans un défi à l’appel à l’arrêt « immédiat de la colonisation israélienne en Cisjordanie lancé en février par le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

« Chaque nouvelle colonie est un obstacle de plus sur la route de la paix. Toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et doit cesser », avait déclaré M. Guterres le 22 février, tout en disant qu’« inciter à la violence est une impasse » et que « rien ne justifie le terrorisme ».

Dans un communiqué publié en réaction à l’accrochage de Jit, le Djihad islamique a affirmé que ce nouveau drame était le signe d’une « guerre totale lancée » par Israël contre les Palestiniens. « La résistance de notre peuple demeure inébranlable […] quels que soient les sacrifices », ajoute le texte.

« Ce sang [des trois morts de Jit] sera une malédiction pour les occupants et nourrira [une nouvelle] grande Intifada [soulèvement, NDLR] en Cisjordanie », a affirmé le Hamas, autre mouvement islamiste palestinien.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 81 Palestiniens (parmi lesquels des membres de groupes armés et des civils, dont des mineurs), 12 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens, ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Vendredi, deux Palestiniens (un adolescent de 16 ans ayant lancé un cocktail Molotov et un jeune d’une vingtaine d’années armé de couteaux et d’engins explosifs, selon l’armée) avaient été tués en Cisjordanie, le premier par des soldats, le second par un colon juif.

La veille, au premier soir du week-end israélien, un membre de la branche armée du Hamas infiltré en territoire israélien avait ouvert le feu sur un café en plein centre de Tel-Aviv, faisant trois blessés.

Les appels à répétition de l’ONU et de nombreuses chancelleries étrangères à faire baisser les tensions en vue d’un retour au calme avant le début, fin mars, du ramadan, pendant lequel tombe cette année la Pâque juive (début avril), n’ont eu aucun effet jusqu’à présent.