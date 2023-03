La police israélienne a eu recours aux grenades assourdissantes afin de disperser une foule de manifestants à Tel-Aviv mercredi.

Agence France-Presse

Ils ont franchi deux barrières de police lors d'une manifestation contre la réforme très controversée du système judiciaire voulue par le premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Selon ses détracteurs, le texte, en visant à réduire l’influence du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir politique, menace le caractère démocratique de l’État d’Israël.

Mais Benyamin Nétanyahou et son ministre de la Justice Yariv Levin l’estiment nécessaire pour rétablir un rapport de force équilibré entre les élus et la Cour suprême, que le premier ministre et ses alliés jugent politisée.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, Volker Türk, a appelé Israël à suspendre sa réforme, inquiet sur ses conséquences en matière de droits humains et d’indépendance de la justice.