(Amman) Des responsables israéliens et palestiniens se sont engagés à « prévenir toute nouvelle violence » et à œuvrer en vue d’une « désescalade », selon un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion dimanche en Jordanie.

Agence France-Presse

« De hauts responsables jordaniens, égyptiens, israéliens, palestiniens et américains », ont participé à cette rencontre dans la ville d’Aqaba sur la mer Rouge, et, après des « discussions approfondies et franches », ont « réaffirmé la nécessité de s’engager dans la désescalade sur le terrain et de prévenir toute nouvelle violence », selon le communiqué final en huit points.

La réunion « politico-sécuritaire » d’une journée visait à « renforcer la confiance » entre Israël et les Palestiniens et parvenir à des mesures d’accalmie dans les territoires palestiniens occupés après plusieurs jours de violences meurtrières, avait indiqué samedi à l’AFP un responsable gouvernemental jordanien ayant requis l’anonymat.

Il s’agit de la première du genre depuis des années entre Palestiniens et Israéliens, avec une participation régionale et internationale pour discuter de la situation dans les Territoires palestiniens, selon la télévision d’État jordanienne.

À l’issue des pourparlers, le gouvernement israélien et l’Autorité nationale palestinienne ont « confirmé leur volonté et leur engagement conjoints » d’agir immédiatement pour arrêter les « mesures unilatérales » pendant une période de 3 à 6 mois.

Cela inclut un engagement israélien à « cesser de discuter de l’établissement de nouvelles unités de colonisation pendant une période de 4 mois et de ne pas légaliser les colonies sauvages », pendant une période de 6 mois, selon le texte.

« Confiance mutuelle »

Dans ce communiqué, les participants ont également convenu d’aider les deux parties à « établir une confiance mutuelle » pour un « dialogue direct ». Les parties palestinienne et israélienne « travailleront de bonne foi pour assumer leurs responsabilités à cet égard », selon le texte.

Les participants ont convenu de se réunir à nouveau dans la ville de Charm el-Cheikh en Égypte en mars prochain.

Le chef des services de renseignements palestiniens, Majed Faraj, le chef du service de renseignement intérieur israélien (Shin Beth), Ronen Bar, le coordinateur du Conseil national de sécurité américain pour le Moyen-Orient, Brett McGurk, ainsi que des responsables de sécurité jordaniens et égyptiens ont participé à la rencontre.

Le roi Abdallah II a dans la foulée rencontré M. McGurk et souligné « l’importance d’intensifier les efforts en faveur du calme et de la désescalade », selon le Palais royal.

Ces pourparlers surviennent sur fond de craintes d’un déchaînement de violence incontrôlable alors que le conflit connaît une nette escalade.

Alors que la réunion était en cours, deux Israéliens ont été tués dans un « attentat » palestinien dans le nord de la Cisjordanie – territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 –, selon un communiqué des services du premier ministre, Benyamin Nétanyahou.

« La décision d’assister à la réunion d’Aqaba, malgré la douleur et les massacres que le peuple palestinien subit, vient de la volonté de mettre un terme à l’effusion de sang », a indiqué sur Twitter le parti Fatah du président palestinien, Mahmoud Abbas, alors que d’autres factions palestiniennes ont dénoncé la participation de l’Autorité palestinienne.

« Rupture »

Le Hamas a ainsi condamné dans un communiqué la participation de l’Autorité palestinienne, jugeant « la rencontre avec les sionistes comme une rupture avec le consensus national palestinien, un mépris pour le sang des martyrs, une tentative ouverte de dissimuler les crimes de l’occupation ».

L’armée israélienne a multiplié depuis près d’un an ses opérations dans le nord de la Cisjordanie, bastion de groupes armés palestiniens.

Mercredi, elle a lancé une nouvelle incursion dans la Vieille ville de Naplouse, à la recherche, selon l’armée, de suspects impliqués dans des attaques anti-israéliennes, passées ou à venir.

Selon le ministère de la Santé palestinien, onze Palestiniens ont été tués et plus de 80 blessés par balle lors de ce raid, le plus meurtrier depuis 2005 en Cisjordanie.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 62 Palestiniens (dont des membres de groupes armés et des civils incluant des mineurs) et à 11 civils (dont trois mineurs) et un policier israéliens ainsi qu’une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.