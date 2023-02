(Nations unies) Un projet de résolution réclamant l’arrêt « immédiat des activités de colonisation » d’Israël circule au sein des membres du Conseil de sécurité de l’ONU, selon le texte vu jeudi par l’AFP, à quelques jours d’une réunion sur le conflit israélo-palestinien.

Agence France-Presse

Le projet de texte « réaffirme que l’établissement par Israël de colonies dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, n’a pas de validité légale et représente une violation du droit international ».

Il « condamne toutes les tentatives d’annexion, y compris les décisions et mesures d’Israël concernant les colonies » et « appelle à leur retrait immédiat ».

Il appelle également Israël à « cesser immédiatement et complètement ses activités de colonisation dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est ».

Le Conseil de sécurité doit se réunir lundi pour discuter du conflit israélo-palestinien, mais il n’est pas certain à ce stade que le texte soit présenté au vote à cette occasion, selon des diplomates. Ni bien sûr qu’il soit adopté s’il est mis au vote.

Dimanche, le cabinet de sécurité israélien avait annoncé qu’il allait légaliser neuf colonies en Cisjordanie occupée, après une série d’attaques à Jérusalem-Est, dont une qui a fait trois morts vendredi.

Une décision dénoncée par Paris, Londres, Berlin, Rome, mais aussi par Washington.

Les États-Unis sont « profondément consternés » par la décision d’Israël de légaliser ces neuf colonies et de construire de nouveaux logements dans les colonies existantes, a dit jeudi la porte-parole de Joe Biden, Karine Jean-Pierre.

« Les États-Unis s’opposent fermement à ces mesures unilatérales, qui exacerbent les tensions et nuisent à la confiance entre les parties », a-t-elle estimé.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a de son côté fustigé le projet de résolution plus large que ces neuf colonies.

« C’est une nouvelle tentative cynique des Palestiniens de se tourner vers les instances internationales, au lieu de s’occuper de la vague de terreur et des incitations de la part de l’Autorité palestinienne », a-t-il indiqué dans une déclaration à l’AFP.

Les Israéliens avaient dénoncé le vote en décembre par l’Assemblée générale de l’ONU d’une résolution demandant l’avis de la Cour internationale de justice sur l’occupation israélienne de territoires palestiniens, prenant des mesures de représailles contre l’Autorité palestinienne.

Dans une lettre envoyée mercredi au Conseil de sécurité de l’ONU, l’ambassadeur israélien à l’ONU Gilad Erdan appelait « la communauté internationale à condamner les dernières attaques terroristes contre des civils israéliens dans les termes les plus forts et sans équivoque », accusant l’Autorité palestinienne d’« applaudir » et de « soutenir » ces « crimes odieux ».

En décembre 2016, pour la première fois depuis 1979, le Conseil de sécurité avait demandé à Israël de cesser la colonisation dans les territoires palestiniens, dans une résolution permise par la décision des États-Unis de ne pas utiliser leur droit de veto.

Les États-Unis s’étaient abstenus lors de ce vote à quelques semaines de la passation de pouvoir entre Barack Obama et Donald Trump, alors qu’ils avaient toujours soutenu Israël jusqu’alors sur ce dossier sensible.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est lui « profondément préoccupé » par l’annonce israélienne de dimanche, avait indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric lundi, répétant que « toutes les colonies sont illégales au regard du droit international et un obstacle important à la paix ».