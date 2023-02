(Jérusalem) Une roquette tirée mercredi depuis la bande de Gaza a été interceptée par le système de défense antiaérien israélien, a rapporté l’armée israélienne, sur fond de flambée de violences israélo-palestiniennes.

Agence France-Presse

Le tir survient après une visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Jérusalem et à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il a appelé à une désescalade, les violences récentes ayant fait craindre un nouvel engrenage.

« Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza. La roquette a été interceptée par le système de défense aérien de l’armée », indique un communiqué militaire.

Le tir n’a pas été revendiqué dans l’immédiat par les groupes armés dans la bande de Gaza, territoire de 2,3 millions d’habitants sous blocus israélien depuis 2007.

L’armée israélienne avait auparavant rapporté que des sirènes d’alerte avaient retenti dans la ville israélienne de Sderot (sud) et dans le secteur autour de Gaza.

Vendredi, l’armée y avait mené des frappes contre des infrastructures du mouvement islamiste Hamas au pouvoir, après des tirs de roquettes vers le territoire israélien. Il n’y avait pas eu de victime.

Ces échanges de tirs faisaient suite au raid israélien le plus meurtrier depuis des années en Cisjordanie survenu jeudi. Dix personnes, des combattants et des civils, ont péri dans cette opération dans le camp de réfugiés de Jénine (nord de la Cisjordanie).

Dans la foulée, sept personnes ont péri vendredi dans une attaque palestinienne à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. Et samedi un Palestinien a blessé deux Israéliens, un père et son fils, également à Jérusalem-Est, avant d’être blessé et arrêté.

En Cisjordanie, des gardes israéliens ont tué dimanche un Palestinien et les forces israéliennes ont tué lundi un Palestinien.

« Toutes les parties doivent prendre des mesures pour empêcher une nouvelle escalade de la violence et rétablir le calme », a déclaré Antony Blinken mardi à la fin de sa tournée moyen-orientale durant laquelle il a rencontré des responsables israéliens, palestiniens et égyptiens.