(Jérusalem) Une roquette tirée à partir de la bande de Gaza a été interceptée mercredi par le système de défense antiaérien israélien, au lendemain de la visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken qui a exhorté Israéliens et Palestiniens à éviter une nouvelle escalade.

Agence France-Presse

Après le déclenchement de sirènes d’alerte dans la ville israélienne de Sderot et dans le secteur autour de Gaza, l’armée israélienne a indiqué qu’une roquette avait « été tirée de la bande de Gaza » avant d’être « interceptée par le système de défense aérien de l’armée ».

Le tir n’a pas été revendiqué par les groupes armés dans ce territoire palestinien de 2,3 millions d’habitants sous blocus israélien depuis 2007.

« Je demande une réunion urgente du cabinet (de sécurité) ce soir pour examiner les manières de répondre au tir de roquette de Gaza », a réagi dans un communiqué le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir.

Ce tir « n’entamera pas ma détermination à continuer d’agir pour supprimer les conditions dignes d’un camp de vacances dont bénéficient des terroristes meurtriers », a ajouté M. Ben Gvir, qui ne cesse de plaider pour un durcissement des conditions des détenus palestiniens dits « de sécurité » et a annoncé mercredi des restrictions dans deux centres pénitenciers.

« Empêcher une nouvelle escalade »

Dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée israélienne avait mené des frappes contre des infrastructures du mouvement islamiste Hamas au pouvoir à Gaza, après des tirs de roquettes vers le territoire israélien.

Il n’y avait pas eu de victime.

Ces échanges de tirs faisaient suite à un nouveau raid israélien mené jeudi dernier en Cisjordanie, le plus meurtrier depuis des années dans ce territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Dix personnes, des combattants et des civils, ont péri dans cette opération israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine.

Dans la foulée, sept personnes sont mortes vendredi dans une attaque palestinienne à Jérusalem-Est, secteur occupé et annexé par Israël. Et samedi un Palestinien a blessé deux Israéliens, un père et son fils, également à Jérusalem-Est, avant d’être blessé et arrêté.

Deux Palestiniens ont été tués en Cisjordanie dimanche et lundi, le premier par les vigiles d’une colonie israélienne, l’autre par l’armée.

« Toutes les parties doivent prendre des mesures pour empêcher une nouvelle escalade de la violence et rétablir le calme », a déclaré Antony Blinken mardi à la fin de sa tournée durant laquelle il a rencontré des responsables israéliens, palestiniens et égyptiens.

Il a annoncé que des membres de son équipe restaient dans la région pour poursuivre les discussions en vue de prendre des « mesures concrètes », « pour faire baisser la température, favoriser une plus grande coopération et renforcer la sécurité ».

De son côté, Daoud Chehab, un dirigeant du Djihad islamique dans la bande de Gaza, a indiqué mercredi à l’AFP qu’une délégation menée par Ziad al-Nakhalé, chef du mouvement basé habituellement en Syrie, « et d’autres membres du bureau politique, de Gaza et de l’étranger » était attendue jeudi au Caire, « à l’invitation de l’Égypte ».

Elle rencontrera le chef des Renseignements égyptiens pour discuter de « diverses questions politiques, de la situation sur le terrain et de la façon de ramener le calme, particulièrement après la dernière escalade, ce qui inclut les agressions contre les prisonniers » palestiniens.

L’escalade observée en janvier est intervenue après une année 2022 particulièrement sanglante, le conflit israélo-palestinien ayant fait 235 morts, à près de 90 % des Palestiniens, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

« Siège »

En Cisjordanie, la tension était aussi palpable à Jéricho, une ville touristique non loin de la mer Morte généralement épargnée par les violences.

Le gouverneur régional palestinien a accusé mercredi Israël d’avoir bouclé la ville, après une attaque perpétrée samedi dernier dans un restaurant fréquenté par des Israéliens.

« C’est le cinquième jour du siège de Jéricho », a dit à l’AFP Djihad Abou al-Assal.

L’armée israélienne a indiqué avoir renforcé sa présence dans le secteur.

« Les contrôles ont augmenté aux entrées et aux sorties de la ville » après « une attaque armée contre un restaurant au carrefour Almog, près de Jéricho, a-t-elle dit à l’AFP, ajoutant que les auteurs de l’attaque pourraient se cacher dans la ville.

Un correspondant de l’AFP a fait état de voitures faisant demi-tour, en raison des temps d’attente très longs dus aux contrôles de l’armée.