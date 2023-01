Les forces de sécurité israéliennes et le personnel des services d’urgence se rassemblent dans une zone bouclée du quartier de Silwan, à Jérusalem, où un assaillant a tiré sur deux personnes et les a blessées.

(Jérusalem) Un adolescent palestinien a blessé par balles samedi un père et son fils à proximité d’un site archéologique populaire pour les juifs dans une nouvelle attaque à Jérusalem-Est, selon la police israélienne, au lendemain de la mort de sept personnes abattues par un autre Palestinien près d’une synagogue.

Ben Simon Agence France-Presse

Ces violences surviennent sur fond de brusque escalade du conflit israélo-palestinien depuis jeudi, après la mort de neuf Palestiniens parmi lesquels des combattants et une sexagénaire, dans un raid de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupé.

Depuis 48 heures, les appels à apaiser les tensions se multiplient à l’étranger, et le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, est attendu pour une visite à Jérusalem et Ramallah en début de semaine.

« Je pense aux victimes de l’attaque perpétrée hier contre une synagogue à Jérusalem, à leurs proches, et au peuple israélien. Ferme condamnation de cet acte odieux. L’engrenage de la violence doit être évité à tout prix », a déclaré le président français, Emmanuel Macron, samedi sur Twitter.

Selon la police israélienne, l’attaque de samedi a été perpétrée vers 10 h 45 (3 h 45 heure de l’Est) à proximité du site archéologique de la Cité de David, dans le quartier palestinien de Silwan, et l’adolescent, originaire de la partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël, a été « neutralisé et blessé » par des passants qui détenaient un permis de port d’armes.

Selon le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, les deux victimes de l’attaque sont un homme de 23 ans et un autre de 47 ans avec « des blessures par balles dans le haut du corps ».

Un peu plus tôt, la police israélienne avait annoncé l’arrestation de 42 suspects en lien avec l’attaque la veille près d’une synagogue à Neve Yaakov, quartier de colonisation juive à Jérusalem-Est, à l’heure de la prière du shabbat.

Cette attaque, l’une des plus sanglantes à Jérusalem depuis des années, a été condamnée par l’ONU, les États-Unis, la France, la Turquie, la Jordanie ou encore les Émirats arabes unis.

« Plus haute alerte »

L’assaillant, un Palestinien de 21 ans vivant à Jérusalem-Est, a été abattu après une course poursuite en voiture et une fusillade avec des policiers, selon la police.

De même source, certains des suspects arrêtés pour interrogatoire « font partie de la famille du terroriste », d’autres habitent son quartier, et les forces israéliennes ont été placées en état de « plus haute alerte ».

Après l’attaque vendredi soir, le premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, avait promis « des mesures immédiates » et appelé les Israéliens à ne pas se faire justice par eux-mêmes mais à s’en remettre à l’armée et à la police.

PHOTO RONEN ZVULUN, REUTERS Les forces de sécurité israéliennes déplacent un corps sur les lieux de l’attentat dans la synagogue.

La nouvelle de l’attentat a été suivie par des scènes de liesse à Ramallah et dans la bande de Gaza par des habitants brandissant des drapeaux palestiniens, selon des journalistes de l’AFP.

Samedi, le mouvement libanais chiite Hezbollah a salué dans un communiqué une opération « héroïque ».

« Il est particulièrement abject que cette attaque se soit produite sur un lieu de culte », a déclaré de son côté le porte-parole d’Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

« Dangereuse escalade »

Le président américain, Joe Biden, a fustigé une « atroce attaque terroriste », selon un communiqué de la Maison-Blanche.

Le porte-parole adjoint du département d’État, Vedant Patel, a indiqué qu’au cours de son voyage au Proche-Orient, M. Blinken discuterait « de mesures à prendre pour une désescalade des tensions ».

La fusillade de Neve Yaakov est survenue au lendemain d’un raid de l’armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, qui a coûté la vie à neuf Palestiniens.

PHOTO RANEEN SAWAFTA, REUTERS Des Palestiniens inspectent une maison endommagée suite à un raid israélien à Jénine, en Cisjordanie occupée.

Israël a présenté cette opération comme une action préventive contre une cellule du groupe armé Djihad islamique qui planifiait une attaque en Israël.

En représailles, des roquettes ont été tirées dans la nuit de jeudi à vendredi vers Israël à partir de la bande de Gaza, territoire palestinien sous le contrôle du mouvement islamiste Hamas depuis 2007.

Israël a répliqué par des frappes aériennes contre ce que l’armée a présenté comme « une usine souterraine de fabrication de roquettes » du Hamas à Gaza. Aucune victime n’a été recensée.

La Jordanie, pays arabe voisin ayant signé un traité de paix avec Israël, a condamné l’attaque de vendredi soir, a appelé samedi à prendre « des mesures urgentes pour arrêter la dangereuse escalade ».