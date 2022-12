(Téhéran) Des experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) se rendront dimanche en Iran pour discuter de la présence de matières nucléaires sur trois sites non déclarés, un dossier qui nourrit les soupçons d’activités nucléaires secrètes.

Agence France-Presse

« À l’invitation de l’Iran, une équipe technique de l’AIEA sera à Téhéran dimanche 18 décembre pour examiner les questions en suspens précédemment soulevées par le directeur général Rafael Grossi », a indiqué le gendarme onusien du nucléaire dans une déclaration transmise à l’AFP.

L’AIEA réclame régulièrement des « clarifications » dans ce dossier de traces d’uranium enrichi retrouvées par le passé en divers endroits, afin de « pouvoir garantir que le programme nucléaire iranien est exclusivement pacifique ».

Le chef de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, avait un peu plus tôt annoncé à la presse une visite de responsables de l’agence « dans les prochains jours ».

« Nos interactions avec l’AIEA se poursuivent et nous espérons que nous pourrons progresser efficacement afin de lever les obstacles et les ambiguïtés et faire un pas en avant », a-t-il ajouté.

M. Grossi lui-même ne devrait pas être présent.

Une délégation de l’AIEA avait initialement prévu de se rendre à Téhéran en novembre, mais la visite n’a pas eu lieu. L’Iran avait mis en doute « l’utilité » d’une telle rencontre devant le vote par le Conseil des gouverneurs de l’Agence d’une résolution déplorant le « manque de coopération » de Téhéran et l’absence de réponses « techniquement crédibles ».

Vendredi dernier, M. Eslami avait affirmé que des traces d’uranium enrichi trouvées en Iran avaient été introduites dans le pays depuis l’étranger.

Ce dossier est un des principaux points sur lesquels ont buté il y a quelques mois les négociations visant à relancer l’accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances. Les discussions sont actuellement au point mort.

Ce pacte, moribond depuis le retrait unilatéral des États-Unis de Donald Trump en 2018, accordait un allègement des sanctions internationales imposées à l’Iran en échange de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l’arme atomique. Un objectif que la République islamique a toujours nié poursuivre.