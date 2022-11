PHOTO WANA NEWS AGENCY, VIA REUTERS

(Téhéran) La police iranienne a ouvert une enquête après la diffusion d’une vidéo montrant des policiers en train de frapper violemment un homme, alors que le pays est secoué par un mouvement de contestation déclenché par la mort en détention d’une jeune femme, a annoncé mardi soir un média officiel.

Agence France-Presse

L’Iran est le théâtre de manifestations depuis la mort, le 16 septembre, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans décédée trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs, qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique, imposant notamment le port du voile pour les femmes.

Une courte vidéo filmée dans la nuit par un téléphone portable et publiée sur les réseaux sociaux montre une brigade de la police anti-émeute en moto en train d’asséner des coups de matraque et des coups de pied à un homme allongé dans une ruelle.

Entouré par une dizaine d’agents en uniforme et casquette, l’homme tente au début de couvrir sa tête avec ses mains ; les policiers continuent de le frapper pendant que leurs collègues regardent la scène.

On entend le bruit d’un tir quelques secondes plus tard et un policier écrase l’homme deux fois avec sa moto. La brigade abandonne finalement le corps inanimé.

« Un ordre spécial a été immédiatement émis pour enquêter sur l’heure et le lieu exacts de l’incident et identifier les contrevenants », a annoncé la police dans un communiqué publié par l’agence officielle Irna.

« La police n’approuve absolument pas les comportements violents et non conventionnels et traitera les contrevenants conformément aux règles », a ajouté la police.

Des dizaines de personnes, principalement des manifestants mais aussi des membres des forces de sécurité, ont été tuées lors des manifestations. Des centaines d’autres, dont des femmes, ont été arrêtées.