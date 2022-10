Plus tard dans la nuit, des manifestants sont descendus dans les rues dans le même quartier, ont scandé des slogans anti-gouvernement et brûlé des poubelles, selon d’autres vidéos que l’AFP n’est pas parvenue à authentifier.

(Paris) Des étudiants iraniens criant des slogans hostiles au pouvoir ont manifesté mardi à Téhéran, d’après des vidéos, contre la répression exercée par les forces de sécurité, accusées d’avoir battu la veille des écolières alors que se poursuivent les manifestations contre la mort de Mahsa Amini.

Agence France-Presse

Sur des images partagées lundi par des militants sur les réseaux sociaux, les forces de sécurité font usage de gaz lacrymogène contre un rassemblement à l’extérieur de l’école pour filles Shahid Sadr, dans la capitale iranienne.

« Des étudiantes de l’école Sadr à Téhéran ont été attaquées, fouillées et battues », a rapporté le média en ligne 1500tasvir.

Au moins une étudiante de 16 ans, Sana Soleimani, a été hospitalisée, selon ce média qui recense les violations des droits humains par les forces de sécurité iraniennes.

Les jeunes femmes et les écolières sont en première ligne des manifestations qui ont éclaté depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, trois jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs qui lui reprochait d’avoir enfreint le code vestimentaire strict du pays.

« Les parents ont manifesté plus tard devant l’école. Les forces de sécurité ont attaqué le quartier et tiré sur les maisons des riverains », a ajouté 1500tasvir.

Selon le ministère de l’Éducation, un différend a éclaté entre les écolières, leurs parents et le personnel de l’école, après que le principal les a sommées de remettre leur téléphone portable pour les contrôler.

« Nous nions fermement la mort d’une étudiante dans cet affrontement », a déclaré un porte-parole du ministère, cité par l’agence de presse Isna.

Une vidéo diffusée en ligne et authentifiée par l’AFP montre des familles venant réclamer des explications devant l’école, située dans le quartier de Salsabil à Téhéran.

« Mort au dictateur », « Mort aux Gardiens de la Révolution », criaient des femmes qui manifestaient dans des stations de métro de Téhéran, selon des vidéos partagées sur Twitter.

Des étudiants ont hué le porte-parole du gouvernement Ali Bahadori Jahromi alors qu’il prononçait un discours à l’université Khaje Nasir de Téhéran, dans une vidéo publiée par le média réformateur Hammihan.

« Porte-parole, va te faire voir ! » et « On ne veut pas de système corrompu, on ne veut pas de meurtrier », ont-ils crié.