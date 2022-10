Cisjordanie

Quatre Palestiniens tués dans un raid israélien

(Jénine) Des jeunes en colère, des pierres qui jonchent le sol et des murs noircis : le camp palestinien de Jénine a été le théâtre mercredi de violents affrontements et d’un raid israélien qui ont fait au moins quatre morts et des dizaines de blessés.