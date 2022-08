(Ottawa) Un agent double qui fournissait des renseignements au SCRS aurait aidé trois adolescentes britanniques à entrer en Syrie pour y rejoindre les combattants de Daech (État islamique).

Mélanie Marquis La Presse

Le rôle joué par l’informateur en question, Mohammed al-Rasheed, est détaillé dans un ouvrage intitulé The Secret History of the Five Eyes, du journaliste spécialisé en sécurité internationale, Richard Kerbaj, dont des extraits ont été publiés jeudi dans plusieurs médias britanniques.

L’homme portait les habits d’un soldat du groupe armé État islamique, et il facilitait le passage de personnes vers le champ de bataille, en Syrie, mais en même temps, il était espion pour le compte le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

L’agent double aurait notamment aidé un trio d’adolescentes venues de la Grande-Bretagne à se rendre en Syrie depuis la Turquie. Ces révélations redonnent de l’espoir aux avocats de l’une d’entre elles, Shamima Begum, qui était âgée de 15 ans au moment des faits, en 2015.

La jeune femme maintenant âgée de 23 ans, qui est prise dans un camp de réfugiés du nord de la Syrie, a été dépouillée de sa citoyenneté britannique. Ses avocats, qui contestent la décision en arguant que leur cliente a été victime de trafic humain, se retrouvent avec de nouvelles munitions, écrit le quotidien The Guardian.

Toujours d’après le média britannique, Ottawa n’a pas informé Londres du recours à cet homme qui a facilité le passage des adolescentes à partir de la gare d’autobus d’Istanbul, alors que la Metropolitan Police tentait de retrouver leur trace. Une fois les renseignements transmis, les jeunes femmes étaient déjà en Syrie.

« Cela fait maintenant sept ans que les Canadiens camouflent cette affaire […] Je pense que ce camouflage est pire que la faute à plusieurs égards », a dénoncé Richard Kerbaj dans une entrevue avec The Guardian. Dans le cadre de la rédaction de son livre, il a interviewé des sources du milieu du renseignement au Canada.

L’auteur et cinéaste a spécifié dans le même article que les autorités gouvernementales britanniques n’avaient pas non plus été spécialement transparentes.

Justin Trudeau prudent

Invité à se prononcer sur cette histoire, mercredi, le premier ministre Justin Trudeau est resté évasif.

Il n’a cependant offert aucun démenti.

« Nous savons que nous vivons dans un monde particulièrement dangereux. La lutte contre le terrorisme exige de nos services de renseignement qu’ils continuent à être flexibles et créatifs dans leur approche », a-t-il affirmé en conférence de presse à Rideau Hall, en marge d’un remaniement ministériel mineur.

Les agences de sécurité sont cependant tenues de respecter des « règles strictes », des « principes et des valeurs qui sont chers aux yeux des Canadiens, incluant la Charte canadienne des droits et libertés », a ajouté Justin Trudeau.

« Je sais qu’il existe des questions sur certains incidents ou certaines opérations survenus dans le passé […] et nous nous assurerons qu’une surveillance appropriée [des activités de sécurité nationale et de renseignement] se poursuive », a soutenu le premier ministre.

Le mandat d’étudier ces questions délicates incombe au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Le comité est formé de députés et de sénateurs qui possèdent une habilitation de sécurité de niveau Très secret, et qui sont tous astreints au secret à perpétuité.

Le SCRS n’avait pas commenté l’affaire au moment de publier ces lignes, mercredi en début d’après-midi.