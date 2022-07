PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Après une visite en Israël et dans les territoires palestiniens, Joe Biden conclut sa première tournée au Moyen-Orient par un sommet avec plusieurs pays arabes, en particulier les six membres du Conseil de coopération du Golfe (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Qatar, Oman, Koweït, Bahreïn), ainsi que l’Égypte, la Jordanie et l’Irak.