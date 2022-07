Joe Biden et le premier ministre israélien Yaïr Lapid.

(Jérusalem) Les États-Unis sont prêts à user de « tous les éléments de leur puissance nationale » afin d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme atomique, souligne une déclaration signée jeudi à Jérusalem par le président Joe Biden et le premier ministre israélien Yaïr Lapid.

Agence France-Presse

Les deux dirigeants ont signé cette « Déclaration de Jérusalem sur le partenariat stratégique entre les États-Unis et Israël » à l’occasion de la première visite du président Biden au Moyen-Orient consacrée en partie au programme nucléaire iranien.

L’Iran nie catégoriquement chercher à acquérir l’arme nucléaire.

L’attitude à adopter vis-à-vis de Téhéran est une source de flottement entre les États-Unis, qui voudraient tenter la voie diplomatique en ressuscitant un accord de 2015 visant à garantir le caractère civil du programme nucléaire iranien, et Israël, adepte de la ligne dure.

Considéré par les experts comme la seule puissance nucléaire du Moyen-Orient, Israël accuse l’Iran, son ennemi juré, de chercher à se doter de la bombe atomique.

Si l’administration Biden affirme vouloir poursuivre la voie diplomatique dans l’espoir de relancer l’accord de 2015, abandonné en 2018 par Donald Trump, elle soutient que les États-Unis « s’engagent à ne jamais permettre à l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et à utiliser tous les éléments de leur puissance nationale pour s’en assurer ».

Des dirigeants israéliens ont répété ces derniers mois que leur pays entendait conserver sa « liberté d’action » face à l’Iran même si l’accord sur le programme nucléaire iranien était remis sur les rails.

Or la « Déclaration de Jérusalem » souligne que les États-Unis s’engagent « à préserver et renforcer la capacité d’Israël à dissuader ses ennemis et à se défendre soi-même contre toute menace ou combinaison de menaces ».

Le texte souligne par ailleurs que les États-Unis et Israël vont coopérer afin de développer des systèmes de défense au laser afin de « défendre l’espace aérien d’Israël ».

L’armée israélienne avait présenté mercredi au président Biden dès son arrivée à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv des vidéos montrant des interceptions de drones par le « Iron Beam », un nouveau dispositif de défense antiaérienne au laser.