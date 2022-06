Des hélicoptères de l’armée libanaise, des bénévoles et des pompiers ont été dépêchés mardi soir pour venir à bout de l’incendie, survenu dans la région de Dinniyeh dans le nord du Liban.

Énorme incendie dans la plus grande forêt de pins du Liban

(Beyrouth) Les équipes de secours se démenaient mercredi pour tenter de maîtriser un gigantesque incendie dans la plus grande forêt de pins du Liban, où une profonde crise économique a réduit les capacités de lutte contre ce type de sinistres de plus en plus courants.

Agence France-Presse

Des hélicoptères de l’armée libanaise, des bénévoles et des pompiers ont été dépêchés mardi soir pour venir à bout de l’incendie, survenu dans la région de Dinniyeh dans le nord du Liban.

« Malheureusement, la saison des incendies de forêt a commencé dans la forêt de Batramaz à Dinniyeh », a déploré le ministre sortant de l’Environnement Nasser Yassine qui s’est rendu dans la région mercredi.

« Il est possible que l’incendie ait été déclenché délibérément », a-t-il ajouté.

Le gouvernement pourrait demander l’aide de Chypre voisine, a poursuivi M. Yassine, alors que le Liban est frappé par une crise économique sans précédent ayant paralysé les capacités de l’État à lutter contre les incendies de forêt qui se sont multipliés ces dernières années à cause notamment du changement climatique.

Les lacunes du gouvernement ont provoqué l’ire des militants écologistes, qui mettent en garde contre la destruction de ce qui reste des trésors naturels de ce petit pays du Moyen-Orient.

« La plus grande forêt de pin du Moyen-Orient brûle », a écrit le militant écologiste Paul Abi Rached sur les réseaux sociaux.

En juillet dernier il avait fallu plusieurs jours pour maîtriser des feux ayant ravagé des forêts de pins dans le nord du pays, faisant un mort et de nombreux déplacés.

À l’automne 2019, le Liban avait connu des incendies de forêt dévastateurs au sud de la capitale que les autorités avaient peiné à circonscrire.

Preuve de l’incurie des pouvoirs publics, avaient alors jugé de nombreux Libanais, qui déclenchaient quelques semaines plus tard un mouvement de contestation populaire pour réclamer le départ d’une classe politique accusée de corruption et d’incompétence.