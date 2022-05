Afghanistan

Levée de boucliers pour dénoncer les restrictions à la liberté des femmes

(Wangels) Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 ont condamné jeudi les limitations de plus en plus sévères imposées par les talibans à la liberté des femmes afghanes, objet le même jour d’une réunion à huis clos à New York du Conseil de sécurité de l’ONU.