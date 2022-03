À Mossoul, faire revivre la vieille ville après les douleurs de la guerre

(Mossoul) Au pied d’un minaret du XIIe siècle, les ouvriers s’activent entourés par les briques et l’albâtre sauvés des destructions djihadistes. Pour faire revivre la vieille ville de Mossoul, métropole du nord de l’Irak, on reconstruit mosquées, églises et maisons centenaires.