(Ryad) L’Arabie saoudite a annoncé lundi la destruction d’un drone visant un aéroport du sud du royaume et dont les débris ont blessé 16 civils, une nouvelle attaque attribuée par Riyad aux rebelles houthis du Yémen voisin ravagé par la guerre.

Agence France-Presse

Soutenus par l’Iran, les houthis lancent régulièrement des attaques vers la riche monarchie pétrolière, qui intervient au Yémen depuis 2015 à la tête d’une coalition militaire pour appuyer les forces progouvernementales contre les rebelles.

« Un drone lancé en direction l’aéroport King Abdullah de Jazan a été détruit, des débris sont tombés dans l’aéroport », a annoncé la coalition, citée par l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

« Seize civils de différentes nationalités ont été blessés », a-t-elle ajouté, accusant les rebelles yéménites de « lancer de nouveau des attaques transfrontalières depuis l’aéroport de Sanaa ».

La coalition reproche aux rebelles de militariser cet aéroport de la capitale du Yémen qu’ils contrôlent, à l’instar de la grande majorité du nord de ce pays pauvre de la péninsule arabique.

Comme après chaque attaque, la coalition a promis des « mesures fermes » contre les houthis.

Le 14 février, elle avait annoncé avoir détruit un système de communication utilisé, selon elle, pour des attaques de drones des rebelles et situé près du ministère des Communications à Sanaa.

Ces raids étaient intervenus en « réponse » à l’attaque quelques jours plus tôt de l’aéroport d’Abha, situé dans le sud-ouest saoudien, qui avait fait 12 blessés.

Plus tôt lundi, Médecins sans frontières (MSF) a annoncé qu’un bombardement dans le nord du Yémen avait tué une fillette de 12 ans ainsi qu’une femme de 50 ans et blessé dix autres personnes, « pour la plupart des femmes et des enfants, dont une femme enceinte ».

« Nous sommes profondément préoccupés par les terribles conséquences des attaques aveugles », a déclaré l’organisation humanitaire dans un communiqué, appelant tous les belligérants à « protéger la vie des civils ».

La coalition saoudienne, dont les Émirats arabes unis sont également membres, est régulièrement accusée par l’ONU et les ONG de faire de nombreuses victimes civiles dans ses raids aériens.

La guerre au Yémen a été déclenchée en 2014 avec la prise de Sanaa par les rebelles. En plus de sept ans, elle a causé la mort de près de 380 000 personnes, selon l’ONU.

Plus de la moitié des décès sont dus aux conséquences indirectes des combats, comme la faim et les maladies.