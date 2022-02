PHOTO KARIM JAAFAR, AGENCE FRANCE-PRESSE

Le président américain Joe Biden a signé vendredi un décret permettant la saisie de 7 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane déposés aux États-Unis. Vendredi, dans une première réaction à la décision de Joe Biden, les talibans avaient qualifié de « vol » la saisie des fonds afghans qui « représente le niveau le plus bas de décadence humaine et morale d’un pays et d’une nation ». Ci-haut des négociateurs talibans au Qatar.