Turquie

Erdogan compte tirer parti de la crise ukrainienne pour rebondir

(Istanbul) Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Kiev jeudi, mise sur son appartenance à l’OTAN et sa relation avec Vladimir Poutine pour rompre son isolement et éviter un conflit qui risquerait de fragiliser la Turquie et ses chances de réélection.