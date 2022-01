Iran

Un touriste français condamné à 8 ans de prison pour espionnage

(Paris) Détenu depuis plus d’un an et demi en Iran, le Français Benjamin Brière a été condamné à huit ans et huit mois de prison pour « espionnage » et « propagande » contre le régime, une décision jugée mardi « inacceptable » par Paris, et qualifiée de « politique » par sa famille et son avocat.