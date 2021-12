Ci-haut, des passagères à leur arrivée à l’aéroport Ben-Gourion , près de Tel-Aviv, en Israël. Les États-Unis et le Canada rejoignent une liste de pays européens vers lesquels les Israéliens ne sont pas autorisés à voyager et à partir desquels les voyageurs de retour doivent se mettre en quarantaine.

PHOTO ARIEL SCHALIT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Israël interdit les voyages au Canada et aux États-Unis

(Jérusalem) Le gouvernement israélien a décidé lundi d’interdire les voyages aux États-Unis, au Canada et dans huit autres pays, devant la propagation rapide et mondiale du variant Omicron.

Associated Press

Le cabinet du premier ministre Naftali Bennett a annoncé la décision à la suite d’un vote du cabinet.

La rare décision de mettre les États-Unis sur la liste rouge intervient au milieu d’une hausse des infections à coronavirus en Israël. Elle marque un changement dans les pratiques pandémiques entre les deux pays aux relations diplomatiques étroites.

Les États-Unis et le Canada rejoignent donc une liste grandissante de pays européens et d’autres destinations vers lesquelles les Israéliens ne sont pas autorisés à voyager et à partir desquelles les voyageurs de retour doivent se mettre en quarantaine.

Une commission parlementaire devrait donner son approbation finale à la mesure. Une fois autorisée, cette interdiction de voyager entrera en vigueur à minuit mercredi matin.

Israël a connu ces dernières semaines une augmentation du nombre de nouveaux cas du variant plus infectieux du coronavirus ; fin novembre, le pays a commencé à fermer ses frontières et à restreindre les voyages. Les ressortissants étrangers ne sont pas autorisés à entrer en Israël et tous les Israéliens arrivant de l’étranger sont tenus de se mettre en quarantaine, même ceux qui sont vaccinés.

Israël avait lancé une campagne de vaccination sans précédent dans le monde au début de 2020 ; plus de 4,1 millions des 9,3 millions d’Israéliens ont depuis reçu une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech.

Dans un discours prononcé dimanche aux heures de grande écoute, le premier ministre Bennett a exhorté les parents israéliens à faire vacciner leurs enfants, déclarant que la « cinquième vague » avait commencé.

Israël a enregistré au moins 8232 décès dus au coronavirus depuis le début de la pandémie.