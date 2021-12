Moyen-Orient

Yémen

Neuf morts dont quatre civils dans un raid aérien de la coalition

(Dubaï) Quatre civils yéménites et cinq rebelles houthis ont été tués dans un raid aérien de la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite et ayant visé un véhicule des insurgés dans le sud-ouest du Yémen, ont affirmé samedi des sources locale et médicale.