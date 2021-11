(Washington) Les États-Unis vont reprendre la semaine prochaine au Qatar leurs discussions avec les talibans, notamment sur la lutte contre le terrorisme et sur la crise humanitaire en Afghanistan.

Agence France-Presse

« Je peux confirmer que la semaine prochaine, le représentant spécial pour l’Afghanistan Tom West va retourner à Doha pour deux semaines de rencontres avec les talibans », a déclaré mardi le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price devant la presse.

Ils vont évoquer « nos intérêts nationaux vitaux au sujet de l’Afghanistan », a-t-il ajouté, énumérant « le contre-terrorisme », « l’aide humanitaire et la situation économique du pays », ainsi que la possibilité pour les Américains et les Afghans qui ont travaillé pour eux au cours de vingt dernières années de quitter l’Afghanistan en toute « sécurité ».

Thomas West a rencontré il y a près de deux semaines au Pakistan des représentants du mouvement islamiste qui a pris le pouvoir mi-août à Kaboul à la faveur du retrait de toutes les forces américaines. Une première session de négociations entre Washington et les talibans avait eu lieu les 9 et 10 octobre, déjà à Doha où s’est relocalisée l’équipe diplomatique américaine chargée de l’Afghanistan après ce retrait.

L’émissaire américain avait réitéré vendredi dernier sur Twitter les conditions des États-Unis pour que les talibans « méritent » le soutien financier et diplomatique américain : lutte contre le terrorisme, mise en place d’un gouvernement « inclusif », « respect des droits des minorités, des femmes et des filles », et « accès égalitaire à l’éducation et à l’emploi ».

Il avait assuré que les Américains continueraient à entretenir un « dialogue lucide et franc avec les talibans » et à fournir aux Afghans, en attendant, une aide strictement humanitaire.

Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement instauré par les talibans mais non reconnu par la communauté internationale, Amir Khan Muttaqi, a lui réclamé la semaine dernière dans une lettre ouverte au Congrès américain la levée du gel des avoirs afghans décidé par Washington.