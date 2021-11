Le gouvernement taliban n’a toujours pas été reconnu par la communauté internationale et l’économie, déjà précaire, s’écroule, avec une monnaie nationale, l’afghani, fortement dévalorisée.

(Islamabad) L’Afghanistan est « au bord de l’effondrement économique » et la communauté internationale doit relancer son soutien financier et l’aide humanitaire au pays, a averti le ministre pakistanais des Affaires étrangères jeudi lors d’un entretien à Islamabad avec des diplomates américain, chinois et russe.

Agence France-Presse

« L’Afghanistan est aujourd’hui au bord de l’effondrement économique », a déclaré Shah Mehmood Qureshi lors de l’ouverture de la rencontre de cette « troïka plus », à laquelle participe le nouvel émissaire américain pour l’Afghanistan, Thomas West.

Les diplomates doivent rencontrer le ministre taliban des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi jeudi.

Si la situation empire, la capacité du nouveau régime taliban à gouverner le pays sera « sévèrement limitée », a poursuivi M. Qureshi. « Il est donc impératif que la communauté internationale soutienne de toute urgence la relance de l’aide humanitaire ».

Il s’agit notamment de permettre à l’Afghanistan d’accéder aux fonds gelés par les donateurs occidentaux depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays en août, a-t-il déclaré.

Ce soutien « aidera nos efforts pour relancer les activités économiques et rendre l’économie afghane stable et durable », a-t-il assuré.

Les mesures bénéficieront également aux pays occidentaux, a-t-il également assuré. « Si vous pensez que vous êtes loin, que l’Europe est en sécurité et que ces zones ne seront pas affectées par le terrorisme, n’oubliez pas l’histoire », a-t-il déclaré. « Nous avons appris du passé et nous ne voulons pas refaire les mêmes erreurs ».

Le gouvernement taliban n’a toujours pas été reconnu par la communauté internationale et l’économie, déjà précaire, s’écroule, avec une monnaie nationale, l’afghani, fortement dévalorisée.

La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont suspendu leurs aides.

L’ONU a, à de nombreuses reprises, averti ces dernières semaines que l’Afghanistan était au bord d’une très grave crise humanitaire, la moitié de sa population risquant de se retrouver à court de nourriture.

Il s’agit du premier déplacement de M. West dans la région depuis sa nomination en octobre à la place de Zalmay Khalilzad, en poste lors du retrait américain qui a précipité le retour au pouvoir des talibans en août.

M. West, qui se trouvait cette semaine à Bruxelles pour discuter de l’Afghanistan avec des responsables de l’OTAN, a rapporté que les talibans s’étaient « très clairement » prononcés pour un retour de l’aide internationale à leur pays, une normalisation de leurs relations avec l’étranger et la levée des sanctions internationales qui les frappent.

Le diplomate a appelé les autres États impliqués à rester unis face à cette crise, notant que Washington ne pouvait agir seul.