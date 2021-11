« Des milliers de femmes, d’enfants et d’hommes exténués traversent chaque jour la frontière entre l’Afghanistan et l’Iran à la recherche de sécurité et l’Iran ne peut pas accueillir tant d’Afghans avec un si faible soutien de la communauté internationale », a déclaré dans un communiqué son secrétaire général Jan Egeland lors d’une visite en Iran cette semaine.

PHOTO MOHAMMAD JAVADZADEH, VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

(Téhéran) L’arrivée chaque jour en Iran de 4 à 5000 réfugiés afghans a considérablement accru les besoins humanitaires dans ce pays, a affirmé mercredi l’ONG Norwegian Refugee Council (NRC) qui lance un appel à l’accroissement de l’aide financière.

Agence France-Presse

« Il doit y avoir un accroissement immédiat de l’aide tant à l’intérieur de l’Afghanistan que dans les pays voisins comme l’Iran avant que n’arrive le froid terrible de l’hiver », a-t-il averti.

Sur une vidéo postée mardi dans un camp de réfugiés près de Kerman, dans le centre du pays, il a martelé : « Je pense que le monde n’a pas compris à quel point la crise est énorme dans toute la région. Depuis la prise de pouvoir en août par les talibans, 300 000 Afghans sont arrivés en Iran ».

« Il est urgent de donner plus de soutien à l’Iran. Nous devons aider les gens plus et mieux. Tout comme nous devons nous renforcer en Afghanistan », a-t-il insisté.

Dans son communiqué, M. Engeland note que « l’économie de l’Afghanistan s’effondre et la crise humanitaire s’intensifie ».

Selon lui, le Haut Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR) a lancé un appel de fonds de 300 millions de dollars pour aider les quelque 515 000 personnes qui pourraient fuir d’ici la fin de l’année. Seulement 32 % de la somme a été récoltée jusqu’à présent « .

» Nous félicitons l’Iran pour avoir accueilli et hébergé des millions d’Afghans déplacés au cours des quatre dernières décennies. Mais maintenant c’est à la communauté internationale de se mobiliser pour soutenir les voisins de l’Afghanistan et les aider à continuer d’accueillir des réfugiés. Les Afghans représentent l’un des plus grands nombres de réfugiés au monde « .

Près de 5 millions d’Afghans sont déplacés hors de leur pays et parmi eux 90 % vivent en Iran et au Pakistan, selon NRC.