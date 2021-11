Moyen-Orient

Biden à la recherche du juste milieu dans les négociations avec l’Iran

(Washington) Lorsque les négociations avec l’Iran reprendront fin novembre, les États-Unis de Joe Biden, de plus en plus sceptiques sur les intentions de Téhéran, devront trouver un équilibre délicat entre concessions et pressions renforcées, voire menaces militaires.