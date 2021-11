Moyen-Orient

Afghanistan

Au moins 19 morts dans l’attaque suicide de l’EI contre l’hôpital militaire de Kaboul

(Kaboul) Au moins 19 personnes ont été tuées et 50 blessées mardi dans une attaque contre l’hôpital militaire national de Kaboul, revendiquée par la branche afghane du groupe État islamique et qui confirme la persistance des violences en Afghanistan malgré le changement de régime et le retour au pouvoir des talibans en août.