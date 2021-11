Moyen-Orient

Israël approuve la construction de 1300 logements pour Palestiniens

(Jérusalem) Israël a approuvé lundi la construction de plus d’un millier de logements pour des Palestiniens dans la « Zone C », portion de la Cisjordanie sous son contrôle exclusif, quelques jours après avoir autorisé plus de 3000 logements pour des colons dans cette région.