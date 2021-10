(Beyrouth) Cinq combattants pro-iraniens en Syrie ont été tués lors d’une frappe israélienne samedi contre des objectifs dans les environs de Damas, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).

Agence France-Presse

À Damas, l’agence officielle syrienne Sana a fait état de deux soldats syriens blessés par le tir « d’une salve de missiles sol-sol », en accusant Israël, pays voisin de la Syrie en guerre.

Selon l’OSDH, la région visée abrite des dépôts d’armes et de munitions du Hezbollah libanais et d’autres milices pro-iraniennes, ainsi que des positions de l’armée du régime syrien de Bachar al-Assad.

Ennemis jurés d’Israël, le Hezbollah et l’Iran appuient militairement le régime Assad dans le conflit.

La frappe a « visé et détruit une cargaison d’armes et de munitions appartenant au Hezbollah et à des Iraniens », selon l’OSDH qui dispose d’un vaste réseau de sources en Syrie. Elle a provoqué la mort de cinq combattants de milices pro-iraniennes, et fait plusieurs blessés.

Ces informations n’ont pu être confirmées de source indépendante.

Les correspondants de l’AFP à Damas ont entendu des explosions répétées en milieu de journée. Il est rare que les raids israéliens visent des positions en Syrie en plein jour.

Depuis le début de la guerre en 2011 en Syrie, l’armée israélienne a régulièrement mené des raids dans ce pays visant principalement les forces iraniennes, celles du Hezbollah et les troupes gouvernementales syriennes.

L’armée israélienne confirme très rarement ses raids.

Israël affirme régulièrement qu’il ne permettra pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces d’Iran.

Le 14 octobre, une frappe aérienne israélienne sur des positions iraniennes en Syrie a fait neuf morts parmi des combattants alliés au gouvernement syrien.