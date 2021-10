Moyen-Orient

Violents affrontements jeudi

Le Liban enterre ses morts, la tension reste vive

(Beyrouth) Le Hezbollah pro-iranien et son allié, le mouvement Amal, ont enterré vendredi leurs membres tués la veille dans les plus violents affrontements depuis des années au Liban, qui ont secoué le centre de Beyrouth et ravivé le spectre de la guerre civile.