Moyen-Orient

Six morts

Scènes de guerre civile à Beyrouth, appels à la désescalade

(Beyrouth) Des combats de rue ont opposé jeudi des hommes armés à Beyrouth après des tirs lors d’une manifestation organisée par les mouvements chiites Hezbollah et Amal, des violences qui ont fait six morts et ravivé le spectre de la guerre civile.