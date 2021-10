(Islamabad) Les talibans ont exclu samedi toute possibilité de coopération avec les États-Unis pour contenir le groupe armé État islamique en Afghanistan, adoptant une position sans compromis sur une question clé avant les premiers pourparlers directs entre les anciens ennemis depuis que les Américains se sont retirés du pays en août.

Kathy Gannon Associated Press

De hauts responsables talibans et des représentants américains doivent se rencontrer samedi et dimanche à Doha, la capitale du Qatar. Des responsables des deux côtés ont déclaré que les enjeux comprenaient la façon de contenir les groupes extrémistes et l’évacuation des citoyens étrangers et des Afghans du pays. Les talibans ont fait preuve de flexibilité sur les évacuations.

Le porte-parole politique des talibans, Suhail Shaheen, a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y aurait aucune coopération avec Washington pour s’attaquer au groupe armé État islamique, de plus en plus actif en Afghanistan. Le groupe terroriste a assumé la responsabilité d’un certain nombre d’attentats, dont un attentat-suicide qui a tué 46 musulmans chiites minoritaires et blessé des dizaines alors qu’ils priaient dans une mosquée, vendredi.

PHOTO TATYANA MAKEYEVA, ARCHIVES REUTERS Le porte-parole politique des talibans, Suhail Shaheen

« Nous sommes capables de nous attaquer à Daech de manière indépendante », a déclaré Suhail Shaheen, lorsqu’on lui a demandé si les talibans travailleraient avec les États-Unis pour contenir le groupe armé État islamique.

L’EI a mené des assauts incessants contre les musulmans chiites du pays depuis son émergence dans l’est de l’Afghanistan en 2014. Le groupe est également considéré comme la plus grande menace pour les États-Unis.

Les réunions du week-end à Doha sont les premières depuis le retrait des forces américaines d’Afghanistan fin août, mettant fin à une présence militaire de 20 ans, et les talibans ont pris le pouvoir dans le pays. Les États-Unis ont clairement indiqué que les pourparlers ne sont pas un préambule à une reconnaissance des talibans.

Les pourparlers font également suite à deux jours de discussions difficiles entre des responsables pakistanais et la sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman à Islamabad. L’Afghanistan était également au centre de ces pourparlers. Les responsables pakistanais ont exhorté les États-Unis à s’engager avec les nouveaux dirigeants afghans et à débloquer des milliards de dollars de fonds internationaux pour éviter un effondrement économique.

Le Pakistan avait également un message pour les talibans, les exhortant à devenir plus inclusifs et à prêter attention aux droits de l’homme et à ses groupes ethniques et religieux minoritaires.

Des religieux chiites afghans s’en sont pris aux dirigeants talibans après l’attaque de vendredi, exigeant une plus grande protection de leurs lieux de culte. Le groupe armé État islamique a revendiqué la responsabilité et identifié le kamikaze comme étant un musulman ouïghour. La revendication indiquait que l’attaque visait à la fois les chiites et les talibans pour leur prétendue volonté d’expulser les Ouïghours pour répondre aux demandes de la Chine. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière depuis que les troupes étrangères ont quitté l’Afghanistan fin août.

PHOTO REUTERS Une mosquée chiite de Kunduz a été la cible d’un attentat-suicide vendredi.

Michael Kugelman, directeur adjoint du programme Asie au Wilson Center, basé aux États-Unis, a déclaré que l’attaque de vendredi pourrait être le signe avant-coureur d’une montée de la violence. La plupart des militants ouïghours appartiennent au Mouvement islamique du Turkestan oriental, qui a trouvé un refuge sûr dans les régions frontalières du Pakistan et de l’Afghanistan pendant des décennies.

« Si l’affirmation [de l’EI] est vraie, les inquiétudes de la Chine concernant le terrorisme en [Afghanistan] - auquel les talibans prétendent être réceptifs-augmenteront », a-t-il indiqué sur Twitter après l’attaque.

L’Afghanistan et le Pakistan veulent tous deux profiter des avantages économiques attendus du projet chinois de plusieurs milliards « la nouvelle route de la soie » qui doit relier Pékin à l’Asie centrale et du Sud. Ils ont été prêts à ignorer la persécution par la Chine de sa population musulmane ouïghoure. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a qualifié le mois dernier le projet chinois de projet économique le plus important de la région.

Au cours des pourparlers de Doha, les responsables américains chercheront également à obliger les dirigeants talibans à s’engager à autoriser les Américains et d’autres ressortissants étrangers à quitter l’Afghanistan, ainsi que les Afghans qui ont déjà travaillé pour l’armée ou le gouvernement américain et d’autres alliés afghans, a déclaré un responsable américain.

Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler officiellement de ces réunions.