(Ramallah) Des dizaines de colons israéliens ont attaqué un village palestinien en Cisjordanie, lançant des pierres sur les gens, les voitures et les maisons, blessant de nombreuses personnes dont un enfant.

Associated Press

Des vidéos de l’attaque survenue mardi ont été publiées par un organisme israélien de défense des droits. On y voit des colons torse nu, masquant leur visage sous des foulards, lancer des pierres vers des maisons et des véhicules. On peut également voir des soldats israéliens parmi les colons, mais aucun d’entre eux ne semble réagir pour mettre fin à l’attaque.

L’armée israélienne a refusé de commenter l’incident disant poursuivre sa collecte d’information sur cette affaire.

Selon un militant palestinien local, Sami Hureini, un groupe de colons s’en est pris à un berger près du village de Mufaqara et a abattu quatre de ses brebis. Puis, les colons ont poursuivi leur opération en s’attaquant au reste du village en agressant les habitants avec des bâtons et des pierres.

Un jeune bambin de quatre ans, Mohammed Bakr, a notamment dû être hospitalisé en raison d’une blessure à la tête.

L’organisme israélien de défense des droits de la personne B’Tselem, qui a diffusé une vidéo de l’attaque, a fourni un compte rendu des évènements similaire à celui de M. Hureini.

Selon la version de B’Tselem, des militaires israéliens auraient même utilisé des gaz lacrymogènes contre des villageois palestiniens et auraient procédé à l’arrestation de l’un d’eux. Sur la vidéo, on peut voir un soldat lancer une bombe lacrymogène en direction d’un Palestinien qui filmait l’attaque, puis le pousser au sol.

Environ 500 000 colons juifs occupent la Cisjordanie, un territoire saisi par Israël lors du conflit de 1967. Ce territoire est habité par plus de 2,5 millions de Palestiniens qui le réclament afin d’en faire le cœur de leur futur État.

En plus des quelque 120 colonies juives autorisées, des colons plus radicaux ont établi des dizaines de postes avancés dans des régions rurales de la Cisjordanie. Les autorités israéliennes sont réticentes à démanteler ces colonies parce que de telles opérations déclenchent des affrontements violents entre les colons et les forces de sécurité.

Les Palestiniens et la communauté internationale considèrent toutes les colonies comme étant illégales et comme des obstacles au processus de paix.

D’après B’Tselem, les colons impliqués dans l’attaque proviennent de deux postes avancés de la région appelés Avigayil et Havat Maon. La région a récemment connu une série d’attaques du genre. Selon B’Tselem et d’autres organismes de défense, les forces de sécurité israéliennes ferment les yeux sur de telles attaques ou prennent parti en faveur des agresseurs.

Pour le représentant palestinien local, Mohammed Amr, cette attaque avait pour but de chasser les villageois de leur terre pour faire plus de place pour les colons.