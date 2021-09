Moyen-Orient

Afghanistan

Le risque de famine est « imminent », s’alarme l’ONU

(New York) « La situation en Afghanistan est alarmante » et le risque de famine est « imminent » à l’approche de l’hiver et la désorganisation des services avec le retour des talibans au pouvoir, a prévenu dans un entretien avec l’AFP la directrice du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), Natalia Kanem.