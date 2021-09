Moyen-Orient

Aéroport de Kaboul

Les derniers vestiges de vingt ans de présence américaine

(Kaboul) Not a Good Day to Die : le livre repose sur le lit d’une baraque militaire de l’aéroport de Kaboul abandonnée par les Américains. Posées sur une table, deux bouteilles d’eau, deux douilles vides et une grenade fumigène complètent le tableau.