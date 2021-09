(Ramallah) Des prisonniers palestiniens avaient commencé en décembre 2020 à creuser un tunnel dans la prison israélienne de Gilboa, théâtre récemment d’une évasion spectaculaire, ont indiqué mercredi à l’AFP les avocats de deux des évadés arrêtés.

Agence France-Presse

Le 6 septembre dernier, six prisonniers palestiniens écroués pour des violences anti-israéliennes se sont enfuis de la prison à haute sécurité de Gilboa, dans le nord d’Israël, via un tunnel creusé sous un évier et débouchant au final sur un trou à l’extérieur du pénitencier.

Cette évasion hollywoodienne rappelant les films Shawshank Redemption ou encore La grande évasion, donne depuis lieu à une vaste chasse à l’homme en Israël et en Cisjordanie occupée, d’où sont originaires les fugitifs qualifiés de « héros » par les Palestiniens.

SERVICE PÉNITENTIAIRE ISRAÉLIEN VIA ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Cette photo rendue publique par le service pénitentiaire israélien montre l’entrée du tunnel par lequel six prisonniers palestiniens se sont évadés de la prison de Gilboa dans le nord d’Israël, le lundi 6 septembre 2021. Le trou a été percé dans le plancher, sous le lavabo d’une des cellules du pénitencier.

Le weekend dernier, les forces israéliennes ont arrêté quatre des six fugitifs dans des secteurs arabes du nord d’Israël. Et la police poursuit ses recherches pour localiser les deux autres.

Mercredi soir, les avocats de deux des quatre fugitifs arrêtés, Mahmoud Ardah, membre du Djihad islamique écroué depuis 1996 et Yaqoub Qadri, un autre membre de ce groupe islamiste armé palestinien, ont levé une partie du voile sur leur évasion.

« Mahmoud m’a dit avoir commencé à creuser (le tunnel) en décembre. C’est ce qu’il a d’ailleurs aussi dit aux enquêteurs israéliens », a déclaré à l’AFP son avocat Raslan Mahajana, après lui avoir rendu visite en détention mercredi.

PHOTO POLICE ISRAÉLIENNE, VIA ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Cette photo rendue publique par la police israélienne le 11 septembre 2021 montre Mahmoud Ardah, après sa capture près de Nazareth. Membre du Jihad islamique, et l’un des six militants palestiniens qui se sont évadés d’une prison de haute sécurité en début de semaine, Ardah a indiqué être l’architecte de la spectaculaire évasion.

« Ils ont commencé à l’interroger après son arrestation, car ils estiment que c’est lui qui a planifié et mis en œuvre l’opération », a ajouté l’avocat dont le client revendique d’ailleurs le rôle d’architecte de l’évasion, précisant qu’il avait utilisé des cuillères, des assiettes et même le manche d’une bouilloire pour creuser le tunnel depuis sa cellule.

L’avocate de Yacoub Qadri, Hanane Khatib, a confirmé que le creusement du tunnel avait bien débuté en décembre. « M. Qadri m’a dit que ce processus avait commencé le 14 décembre dernier et que c’est ce qu’il avait dit aux enquêteurs israéliens », a-t-elle indiqué, sans épiloguer.

Dans une interview à la chaîne locale Palestine TV, l’avocate a déclaré que son client « était très heureux malgré son arrestation, car il a pu errer pendant cinq jours » jusqu’à son arrestation.

D’après l’avocate, l’évasion n’était pas prévue le lundi 6 septembre, mais les détenus ont précipité la manœuvre, car ils craignaient que les gardiens n’aient remarqué des changements suspects dans la cellule.