Moyen-Orient

Anniversaire de la normalisation

Blinken va réunir Israël et trois pays arabes pour parler de prospérité

(Washington) Le gouvernement américain de Joe Biden va célébrer virtuellement avec Israël et trois pays arabes les accords de normalisation de leurs relations conclus il y a un an, dont Washington a espéré mardi qu’ils marquent une étape vers une « paix négociée entre Israéliens et Palestiniens ».