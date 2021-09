Moyen-Orient

Kaboul

Des journalistes afghans tabassés par les talibans

(Kaboul) À Kaboul mercredi, Taqi et Nematullah étaient venus couvrir une manifestation pour leur journal. Cela n’a pas plu aux talibans, qui s’en prennent de plus en plus à la presse et les ont tabassés jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus se relever.