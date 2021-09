Moyen-Orient

Dans les ruines de la CIA en Afghanistan

« Venez voir, ils ont tout détruit »

(District de Deh Sabz) « On les a laissés partir tranquillement, et regardez ce qu’ils ont fait ! ». Non loin de Kaboul, le commandant taliban Hasnain observe les restes de ce qui fut la dernière base de la CIA en Afghanistan : un fatras de véhicules, bâtiments et munitions détruits à la hâte.