Moyen-Orient

Le Qatar et la Turquie travaillent pour rouvrir l’aéroport de Kaboul

(Doha) Le Qatar et la Turquie sont à la manœuvre avec les talibans pour assurer « dès que possible » la réouverture de l’aéroport de Kaboul, fermé depuis le départ des Américains en début de semaine et devenu un enjeu stratégique et humanitaire majeur.