Moyen-Orient

Yémen

L’attaque d’une base aérienne fait plus de 30 morts et 56 blessés

(Dubaï) Des frappes visant la plus grande base aérienne du Yémen ont tué plus de 30 combattants progouvernementaux et blessé plus d’une cinquantaine d’autres personnes dimanche dans le sud du pays en guerre, selon des sources militaires et médicales loyalistes.