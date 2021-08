Moyen-Orient

Afghanistan

Soixante Afghans et 12 militaires américains tués à Kaboul par l’État islamique

(Kaboul) Deux kamikazes et des hommes armés ont attaqué jeudi des foules d’Afghans affluant vers l’aéroport de Kaboul, transformant une scène de désespoir en une scène d’horreur, aux derniers jours de transport organisé pour ceux qui fuient la prise de contrôle des talibans. Les attentats qui ont eu lieu jeudi près de l’aéroport de Kaboul ont fait 12 morts et 15 blessés parmi les militaires américains. Au moins 60 Afghans ont été tués et 143 autres ont été blessés, selon un responsable afghan cité par l'agence Associated Press.