(Kaboul) Les attentats qui ont eu lieu jeudi près de l’aéroport de Kaboul ont fait de 13 à 20 morts et 52 blessés, a indiqué à l’AFP le principal porte-parole des talibans.

David FOX Agence France-Presse

« Nos informations initiales montrent qu’entre 13 et 20 personnes ont été tuées et 52 blessées dans les explosions à l’aéroport de Kaboul », a déclaré Zabihullah Mujahid, qui avait auparavant dit sur Twitter « fermement condamner » ces attaques.

Des soldats américains parmi les victimes

« Nous confirmons que plusieurs militaires américains ont été tués dans l'attaque complexe à l'aéroport de Kaboul », a indiqué le porte-parole du Pentagone John Kirby. « Pluisieurs autres sont actuellement soignés pour des blessures. » Il n'a pas dit combien de soldats ont été tués ou blessés.

Selon le Pentagone, au moins deux explosions ont eu lieu près de l’aéroport. La première a eu lieu à la porte Abbey Gate, un des trois accès à l’aéroport de Kaboul. La seconde a eu lieu dans un hôtel situé non loin de là.

PHOTO WAKIL KOHSAR, AGENCE FRANCE-PRESSE Des ambulanciers amènent un homme blessé à l’hôpital après deux puissantes explosions, qui ont fait au moins plusieurs morts et des dizaines de blessés près de l’aéroport de Kaboul le 26 août 2021.

Dénonçant un « attentat terroriste », le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné que la priorité « reste d’évacuer autant de gens que possible ».

Soulignant que la situation restait « très risquée » à l’aéroport, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait encore évacuer « plusieurs centaines d’Afghans ».

À Washington, le président américain Joe Biden est tenu informé des développements après les explosions, selon la Maison-Blanche.

À Londres, le premier ministre britannique Boris Johnson a indiqué que les évacuations britanniques allaient se poursuivre malgré les attentats, mais qu’elles approchent « de la toute fin ».

PHOTO WALI SABAWOON, ASSOCIATED PRESS Un panache de fumée s’élève au-dessus d’une des portes d’entrée de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan, le jeudi 26 août 2021. L’explosion s’est produite à l’extérieur de l’aéroport de Kaboul, où des milliers de personnes se massent dans l’espoir de fuir le nouveau régime taliban.

Depuis la veille, les Américains et d’autres pays occidentaux avaient averti de la menace sérieuse d’« attentat terroriste » dans la zone de l’aéroport, à l’approche de la date butoir prévue pour le retrait des forces américaines d’Afghanistan, le 31 août, synonyme de départ des forces occidentales et de fin des évacuations en cours.

Le président Biden avait déjà évoqué mardi la possibilité d’un attentat du groupe djihadiste État islamique, rival des talibans en Afghanistan ces dernières années.

SAISIE D’ÉCRAN D’UNE VIDÉO DIFFUSÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, VIA ASSOCIATED PRESS. Des hommes s’occupent d’un homme blessé après une explosion meurtrière à l’entrée de l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan, le jeudi 26 août 2021. Deux kamikazes et des hommes armés ont pris pour cible des foules massées près de l’aéroport de Kaboul, à l’aube d’un pont aérien massif qui a attiré des milliers de personnes cherchant à fuir la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans.

Les talibans ont « condamné » les attentats, survenus dans une zone sous la « responsabilité » américaine, a indiqué un porte-parole de cette organisation en voie de prendre le contrôle de presque tout le pays.

Selon des sources militaires, l’une des explosions s’est produite à proximité d’Abbey Gate, l’un des trois points d’accès à l’aéroport où se pressent des milliers d’Afghans qui espèrent être évacués pour échapper au régime taliban.

Panique totale

« C’était une énorme explosion, au milieu de la foule qui attendait devant une des portes de l’aéroport », où entrent des gens qui se font évacuer par les Occidentaux, a déclaré à l’AFP un témoin de la scène, Milad.

« Quand les gens ont entendu l’explosion, ça a été la panique. Les talibans ont alors tiré en l’air pour disperser les gens qui attendaient devant la porte », a indiqué à l’AFP un autre témoin, qui a notamment vu « un homme courir avec un bébé blessé dans les bras ».

PHOTO WAKIL KOHSAR, AGENCE FRANCE-PRESSE Des femmes blessées arrivent dans un hôpital pour se faire soigner après deux explosions, qui ont fait au moins six morts et une soixantaine de blessés, non loin de l’aéroport de Kaboul le 26 août 2021.

Des photos publiées sur les réseaux sociaux montraient des personnes ensanglantées emmenées sur des brouettes, ou un enfant agrippant le bras d’un homme souffrant d’une blessure à la tête.

D’autres images montraient des corps éparpillés dans l’eau d’un canal de drainage alors que des survivants se relevaient.

Des cris désespérés à l’aide ont pu être entendus alors que des personnes recherchaient leurs proches après les explosions.

Une fumée épaisse s’élevait dans les airs, alors qu’hommes, femmes et enfants couraient dans tous les sens pour s’éloigner du lieu des explosions.

Quelques minutes plus tôt, le Pentagone avait démenti des informations selon lesquelles les évacuations d’Afghanistan pourraient, en raison de ces menaces, se terminer plus tôt que le 31 août.

Le rythme des départs, qui n’avait cessé de s’accélérer ces derniers jours, avait commencé à ralentir depuis mercredi.

Selon un bilan de la Maison-Blanche jeudi matin, 13 400 personnes ont été évacuées au cours des 24 dernières heures (5100 à bord de 17 avions militaires américains et 8300 sur 74 avions de la coalition). Depuis le début du pont aérien le 14 août, et malgré une situation chaotique à l’aéroport provoqué par l’afflux de candidats au départ, les États-Unis ont contribué à l’évacuation d’environ 95 700 personnes.

De nombreux pays alliés des États-Unis ont annoncé la fin imminente de leurs propres opérations. Certains, comme le Canada, ont déjà cessé leurs évacuations.

PHOTO SAISIE D’ÉCRAN D’UN REPORTAGE D’ASVAKA NEWS, VIA REUTERS Des blessés à leur arrivée dans un hôpital de Kaboul. Une ONG italienne fait état de six morts et d’une soixantaine de blessés.

Mercredi, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait assuré que les talibans s’étaient engagés à laisser partir les Américains et les Afghans à risque se trouvant encore dans le pays après le 31 août. L’Allemagne a précisé avoir eu l’assurance qu’ils pourraient prendre des vols commerciaux.

Plusieurs pays ont plaidé en vain pour une extension du délai au-delà du 31 août, estimant qu’il ne serait pas possible d’évacuer tout le monde d’ici là.

PHOTO REUTERS Une foule d’Afghans voulant être évacués montrent leurs documents aux soldats américains contrôlant l’accès à l’aéroport de Kaboul.

La fin prochaine des évacuations fait craindre que de nombreux Afghans qui ont travaillé ces dernières années avec les étrangers ou le gouvernement pro occidental déchu, et se sentent menacés par les talibans, ne pourront tous quitter le pays à temps.

« Il s’agit d’un moment douloureux parce que cela signifie que, malgré les efforts importants dans la période récente, des gens éligibles à l’évacuation vers les Pays-Bas seront abandonnés », ont estimé les ministres néerlandaises des Affaires étrangères, Sigrid Kaag, et de la Défense, Ank Bijleveld.

Sous le nom d’ISKP (État islamique Province du Khorasan), l’État islamique a revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan, faisant des centaines de morts.

Il a surtout ciblé les musulmans qu’il considère comme hérétiques, en particulier les chiites. L’attentat qu’il a revendiqué contre un mariage chiite à Kaboul en août 2019 avait ainsi coûté la vie à 91 personnes.

Haine tenace et réciproque

Même s’il s’agit de deux groupes sunnites radicaux, l’État islamique et les talibans sont en concurrence et sont animés par une haine tenace et réciproque.

Jeudi, des analystes en sécurité relevaient que l’activité de l’ISKP s’était brutalement arrêtée depuis 12 jours, signe possible qu’il préparait une opération d’ampleur, via des tirs de mortier ou des attentats-suicides, véhiculés ou individuels.

Ces mises en garde n’avaient pas dissuadé, avant l’explosion, nombre d’Afghans de continuer d’assiéger l’aéroport dans l’espoir de prendre place sur un avion vers l’occident.

« J’attendrai jusqu’à ce que l’aéroport soit fermé », a déclaré à l’AFP un homme qui s’est présenté sous le nom d’Hamid et dit qu’il travaillait dans un ministère avant l’arrivée au pouvoir des talibans.

« Ils donneront notre emploi à des parents à eux. Comment prendrai-je soin de ma famille ? », a-t-il demandé, pas rassuré par les promesses des talibans que la population n’avait rien à craindre d’eux.

Beaucoup d’Afghans, souvent urbains et éduqués, craignent que les islamistes n’instaurent le même type de régime fondamentaliste et brutal que lorsqu’ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001.

Les femmes et les minorités ethniques en particulier s’inquiètent pour leur sort.

Les talibans s’efforcent de se présenter sous un jour plus modéré, souvent sans convaincre, en tout cas à Kaboul.