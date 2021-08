Moyen-Orient

Situation des femmes en Afghanistan

L'Union européenne et les États-Unis « profondément inquiets »

(Bruxelles) L’Union européenne et les États-Unis se sont dits mercredi « profondément inquiets » de la situation des femmes en Afghanistan, appelant les talibans à éviter « toute forme de discrimination et d’abus » et à préserver leurs droits, selon une déclaration commune.