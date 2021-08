Moyen-Orient

Afghanistan

« Je veux sauver la vie de ma famille »

Avec l’effondrement du gouvernement et l’entrée des insurgés dans la capitale afghane, c’est le chaos à Kaboul, où des citoyens qui tentent de fuir le pays ont perturbé la campagne d’évacuation des forces occidentales. Ce chaos a des répercussions au Canada, en compromettant les efforts du pays pour accueillir des milliers d’Afghans et leurs familles, et en semant le désespoir chez ceux qui vivent ici et qui craignent pour la vie de leurs proches prisonniers des talibans.