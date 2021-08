Moyen-Orient

Les États-Unis frustrés par la faiblesse des forces afghanes face aux talibans

(Washington) Les États-Unis de Joe Biden affichent de plus en plus leur frustration, voire leur agacement, face à l’incapacité des forces afghanes à contrer l’offensive des talibans – révélatrice aussi d’un certain échec de Washington après 20 ans de présence en Afghanistan.